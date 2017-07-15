В шоу «На самом деле» обнародовали компромат ‍на мать Дианы Шурыгиной

В шоу с детектором лжи «На самом деле» обнародовали компромат, играющий против матери Дианы Шурыгиной, Натальи. Также в передаче принял участие второй обидчик жертвы изнасилования Александр Рухлин.

Вчера в без четверти 7 часов по мск на Первом канале началось шоу "На самом деле, ведущим которого является Дмитрий Шепелев. Вся страна могла наблюдать, как вновь набирает обороты нашумевшая история изнасилованной девушки Дианы Шурыгиной. Примечательно, что проверку на правдивость слов прошла не только главная героиня истории, но и ее мать Наталья, а также второй насильщик, молодой человек Александр Рухлин. Весь вечер между жюри и гостями программы шел жаркий спор о том, что является правдой в громком случае с изнасилованием, а в конце муж Шурыгиной Андрей Шлягин даже устроил драку в эфире, заступаясь за возлюбленную.

Также на шоу были обнародованы факты из былой жизни Натальи Шурыгиной. Один молодой человек из окружения Сергея Семенова утверждал, что раньше она продавала свое тело, а когда подросла ее дочь, Диана, она предлагала взрослым мужчинам ее услуги и брала за это большие деньги.