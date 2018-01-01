Нападение с топором в Улан-Удэ произошло в школе Галкина

Нападение с топором в бурятском Улан-Удэ произошло в школе, где когда-то учился знаменитый Максим Галкин. Такая информация указана на соответствующей странице в "Википедии".

Сосновый бор в 20 километрах от Улан-Удэ, до 2011 года был закрытым военным городком с изолированной инфраструктурой. Александр Галкин, отец ведущего, был генералом армии. Должность предусматривала частые переезды с семьей. В связи с этим Максим Галкин два года проучился в начальной школе Соснового бора, после чего вместе с родителями уехали в Москву.

19 января в учебном заведении двое подростков напали на учеников и преподавателей с зажигательной смесью и колуном. Они ворвались в кабинет к семиклассникам и ранили нескольких человек. Сайт "Версия.Инфо" ранее публиковал материал о том, что незадолго до событий учеников предупреждали о нападении на школу.