Коллега Кэтрин Зеты-Джонс рассказала о сексе с актрисой на съемках фильма "Крестная мать кокаина"

Молодая актриса Дженни Пеллисер рассказала о своих впечатлениях после съемок в эротической сцене с голливудской звездой Кэтрин Зетой-Джонс. Отмечается, что "секс" звезд произошел на съемках фильмах "Крестная мать кокаина".

Как стало известно, сейчас Кэтрин Зета-Джонс находится в промо-туре фильма "Крестная мать кокаина", в котором она исполнила главную роль, сыграв кокаиновую баронессу Грисельду Бланко. По сценарию, баронесса является трижды вдовой и матерью четырех сыновей. Фильм содержит в себе достаточно эротических и можно даже сказать грязных сцен.

Об одной из них рассказала напарница Зеты-Джонс по фильму Дженни Пеллисер. Она отметила, что ей довелось "заниматься сексом" с голливудской актрисой, на некоторых моментах он просто чувствовала себя маленькой девочкой, которая впервые занимается сексом. Пеллисер также отметила, что Кэтрин Зета-Джонс ее здорово поддерживала в такие моменты, она является довольно милой женщиной. Также молодая актриса отметила, что Зета-Джонс просто восхитительно целуется.

Стоит отметить, что премьера фильма "Крестная мать кокаина" запланирована на 20 января 2018 года. Режиссером картины выступил Гильермо Наварро.