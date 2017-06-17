Сына Олега Газманова в Москве обокрал таксист на 360 тыс. рублей

Сына известного российского исполнителя Олега Газманова Филиппа в Москве обокрал таксист. Отмечается, что он украл у сына знаменитости кошелек с деньгами на общую сумму в 360 тысяч рублей.

Как рассказал сам Газманов СМИ, его сыну Филиппу срочно понадобилось добраться в центр Москвы на встречу, поэтому он вызвал такси. Он сел в машину однако все же передумал и решил поехать вместе со своим водителем. По дороге он заметил, что у него пропал портмоне, в котором находилось примерно 4 тысячи долларов, 400 евро и 500 рублей.

Газманов-младший связался с таксистом, и тот предложил ему вернуть кошелек, однако позднее отключил телефон и пропал. В настоящий момент злоумышленника разыскивает полиция. Устанавливается его личность и местонахождение.