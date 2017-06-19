В сети появился трейлер к фильму «Tomb Raider: Лара Крофт»‍ с Алисией Викандер

Создатели фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" опубликовали к нему трейлер. На больших экранах картина появится уже с 15 марта этого года. Роль главной героини исполнит молодая актриса Алисия Викандер, представ перед зрителями расхитительницей гробниц.

В сети появился свежий трейлер к картине "Tomb Raider: Лара Крофт". Как уже сообщалось ранее, режиссеры сменили главную героиню эпизодического фильма. Теперь вместо легендарной Анджелины Джоли роль Лары Крофт исполнит Алисия Викандер, известная публике по другим не менее популярным фильмам. Известно, что кинолента создана по сюжету серий игр Tomb Raider. Заядлые геймеры, а также те, кто просто знаком с ними, отмечают поразительное сходство актрисы с их персонажем.

Отечественные СМИ отмечают поразительный факт, связанный с фильмом. Так, при его съемках использовали русский паспорт. Он выдан на имя Александра Иванова 1969 года рождения. Конечно, документ не настоящий, однако поражает факт, как часто американские режиссеры, создавая образ персонажей с криминальным прошлым, связывают их с Россией.