Пользователи нашли неизвестный рэп-альбом Тома Харди

Юзеры англоязычного форума Reddit обнародовали незаконченный рэп-альбом популярного британского актера Тома Харди. Данная запись была сделана в далеком 1999 году совместно с его другом рэпером Eddie TooTall. Отмечается, что запись треков актер осуществлял под ником Tommy No 1.

Альбом, который состоял из 18 треков, получил название «Falling on Your in 1999 (падая на ваши задницы). В Интервью с корреспондентами СМИ рэпер Eddie Too Tall поделился небольшими подробностями записи альбома. С его слов запись делалась на обычный домашний проигрыватель с помощью ручного микрофона. Заявив при этом, что неизвестные продюсеры обратились к ним, с предложением заключить контракт. Также рэпер заявил, что идея записи принадлежит Тому Харди.

На последок Eddie Too Tall добавил, что друзья порой шутили, мол у них состоится тур по Вегасу, а если альбом привлечет к себе внимание, то Том согласится выйти на сцену.