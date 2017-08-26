Бузова подсчитала, во сколько ей обходится отпуск в Таиланде

Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, во сколько ей обходится отдых в Таиланде. По словам исполнительницы, на острове она арендует виллу за 100 тысяч долларов в сутки.

Ольга Бузова продолжает радовать фанатов своими снимками из Таиланда, где она проводит свой долгожданный отпуск. Ежедневно певица фотографируется на фоне моря, яхт и своей виллы, которую она арендует. В комментариях одна из подписчик поинтересовалась, сколько же может стоить такой шикарный отдых. Ольга Бузова решила подвести итоги и отметила, что только одна аренда виллы ежедневно ей обходится в 100 тысяч долларов.

Предприимчивые подписчики успели посчитать, что за время отдыха только на одну виллу Бузова потратила около 600 тысяч долларов, это не считая расходов на катание на яхтах, питание и так далее. Многие поклонники похвалили Бузову, отметив, что она правильно сделала, что решила потратить честно заработанные деньги на восстановление сил и здоровья, другие же стали кричать о том, что лучше бы звезда помогала бедным матерям или отдала средства на благотворительность.