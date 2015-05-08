Стала известная предсмертная тайна Мурата Насырова

Ровно 11 лет прошло с тех пор, как не стало популярного и талантливого исполнителя Мурата Насырова. Певец известного хита «Я это ты» в ночь с 19 на 20 января выпал из окна своей квартиры. Смерть Насырова наступила в результате травм, которые он получил в результате падения. Несмотря на это, до сих пор неизвестный настоящие причины, послужившие для гибели артиста, и остались тайной.

Внезапная смерть Насырова застала фанатов неожиданно и повергла их в состояние шока. В то время как журналисты начали выдвигать различные версии, каждая из, которых была ярче предыдущей. Они придерживались того, что певец находился в состоянии наркотического опьянения. В пользу данной версии свидетельствует и тот факт, что Мурат проходил лечение от наркотиков, но не смог избавиться от этой зависимости. Другие заявляют, что толчком для смерти послужил психологический фактор, а именно гибель его друга, музыканта известной группы «А-Студио№ Баглан Садвакасов. Якобы к нему приходил призрак усопшего и звал за собой.

Теща певца Грета Бойко, заявляла то, что ее зятя мучили галлюцинации, и он время от времени кому-то звонил, а однажды заявил, что говорил с Богом. Перед своей смертью он долгое время слушал свои старые композиции, а затем попрощался с детьми и умер.

Факт того, что на шее Насырова был найден фотоаппарат, говорит, о случайности его смерти-многие думают, что он погиб в попытке сделать лучший ракурс для сьемки из окна. За день до смерти артиста стало известно, что он намерен узаконить свои отношения с гражданской женой Натальей. В связи с этим, вариант того, что Насыров планировал уйти из жизни, теряет свой смысл.