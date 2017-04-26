Бузова «случайно» оказалась в руках Батрутдинова на приватном острове‍

Скандально известная телеведущая Ольга Бузова накануне опубликовала очередной провоцирующий снимок с отдыха в Таиланде. На нем она практически голая запечатлена на руках у Тимура Батрутдинова, а в комментариях она уточнила, что находится с юморитсом на приватном острове.

Ольга Бузова не прекращает развивать интригу вокруг своих отношений со знаменитым актером и юмористом из Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. Ее поклонники не понимают, играет ли она с ними или, выставляя напоказ, пытается скрыть серьезность отношений. Почти сутки назад в ее аккаунте Insagram появилось фото, на котором она в купальнике вальяжно растянулась на руках у Батрутдинова, а на его лице в этот момент сияет улыбка.

В комментариях Бузова снова намекнула на "случайность" встречи на закрытом острове, тем самым подчеркнув абсурдность сказанного. Также для подписи она использовала известную цитату из произведения Достоевского: "Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!..". Тем не менее, не все поверили в искренность таких отношений, насколько бы глубокими они не были. Многие утверждают, что телеведущая просто пытается отомстить бывшему мужу Дмитрию Тарасову, так как тот недавно росписался с молодой моделью Анастасией Костенко. Другие же думают, что это просто пиарный ход, при котором как Ольга Бузова, так и Тимур Батрутдинов привлекают внимание к своим личностям.