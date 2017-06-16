Алексей Воробьев попрощается с жизнью холостяка

Алексей Воробьев в интервью с корреспондентами поделился, что планирует попрощаться с жизнью холостяка, сообщив, что свадьба с его нынешней девушкой вполне реальна.

Воробьев празднует 30-летний юбилей. Отметим, что совсем недавно певец поделился тем, что состоит в отношениях с девушкой, которую он очень ценит и любит. Молодой человек не торопится с торжеством, так как он хочет жениться один раз и провести со своей возлюбленной свою жизнь. С его слов он легко способен отказаться от внимания других девушек, а на любой их флирт будет отвечать лишь дружеским пожатием руку. Знаменитость признался, что очень счастлив в нынешних сообщениях их считает свою даму сердца неповторимой.

Напомним, что раньше Воробьев имел отношения со многими знаменитостями, как он сообщает, медийность для него не стоит на первом месте, главное чтобы девушка обладала прекрасным чувством юмора, а остальное не имеет значения, ведь каждая женщина прекрасна.