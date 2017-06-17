Ольга Бузова сделала не менее пяти пластических операций

Известный психолог и косметолог из Чебоксар Татьяна Аюпова рассказала, что телеведущая и певица Ольга Бузова сделала уже пять пластических операций. Также косметолог отметила, что ее радуют изменения во внешности телеведущей.

По словам Аюповой, она часто посещает площадку "Дома-2" и хорошо знакома с телеведущей Ольгой Бузовой, которая является довольно позитивным человеком, несмотря на все невзгоды, подготовленные для нее жизнью. В последнее время внешность певицы меняется, что очень радует косметолога.

Она рассказала, что Бузова уже сделала пять пластических операций, которые только пошли ей на пользу. Аюпова отметила, что Ольга Бузова сделала пластику кончика носа, увеличила губы, сделала моделирование спинки носа, увеличила скулы и закачала ботокс в лоб и глаза.