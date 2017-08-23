В сети опубликовали список ста лучших кинокартин всех времен‍

В сети опубликовали рейтинг из ста картин, которые признаны лучшими из все, что выпускались за всю историю кинематографа. Предварительно для этого на сайте Rotten Tomatoes был организован опрос, на основе которого составлялся рейтинг.

Накануне на одном из интернет-порталов был опубликован список фильмов в форме рейтинга, который включал в себя лучшие картины всех времен. Сообщается, что на этот раз судьями в этом деле стали обычные зрители, так что рейтинг честен как никакой другой.

Итак, первое место в этом рейтинге заняла знаменитая кинолента, выпущенная в 1939 году, "Волшебник страны Оз". Следом за ней идут "Гражданин Кейн", выпущенный в 1941, и фильм жанра хоррор "Прочь", датируемый уже современным временем, 2017 годом.