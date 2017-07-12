Фэрроу обвинила приемного отца Вуди Аллена в изнасиловании

Американская актриса Дилан Фэрроу обвинила своего приемного отца Вуди Аллена в изнасиловании. Об этом она вновь заявила во время интервью на канале CBS, вышедшего в эфир 18 января.

Скандал вокруг семьи длится уже давно. Дилан Фэрроу уже много лет утверждает, что режиссер совершил против нее сексуальное преступление в 1992 году. После длительных разбирательств, в 2014 году Вуди Аллен опубликовал в New York Times опровержение, которым хотел поставить финальную точку в обсуждении. В материале он отметил, что по факту предполагаемого преступления медицинские и социальные ведомства провели тщательные исследования и не подтвердили обвинения.

Однако теперь, в связи с волной секс-скандалов в Голливуде, Дилан Фэрроу снова напомнила о своих обвинениях. В связи с этим Вуди Аллен высказался снова и предположил, что приемная дочь вместе с матерью использует благоприятный фон для очередной порции "дискредитированных обвинений".