Вперёд в новую жизнь: Дана Борисова продаёт элитную квартиру за 23 млн рублей

Ведущая Дана Борисова после возвращения из реабилитационного центра в Таиланде решила полностью избавиться от прежней жизни. Знаменитость объявила о продаже квартиры в элитном жилом комплексе «Золотые ключи» за 23 миллиона рублей.

Как сообщает «Версия Инфо», жилплощадь двухкомнатная. Она полностью меблирована и в очень хорошем состоянии. Дана Борисова в настоящее время проживает в съёмной квартире и возвращаться в старую не собирается. Также знаменитость продала свой смартфон и решила обновить имидж, предлагая стилистам место для рекламы на своей странице в Instagram.

Интернет-пользователи предполагают, что вырученные за это все средства Дана Борисова может потратить на восстановление своей прежней репутации. Некоторые подписчики, впрочем, призвали не считать чужие деньги, пожелав знаменитости действительно хорошо устроиться в жизни.