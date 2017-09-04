Зимой россияне согреваются благодаря постам Елены Темниковой

Жители России пожаловались на зиму и холодные помещения в Instagram Елене Темниковой, где девушка публикует фото с мальдивского отпуска.





Елена Темникова, отправившись посреди зимней зимы на Мальдивские острова, сразу стала публиковать на своей странице фото и видео с пустующих, но солнечных пляжей. Певица – единственная, кто за сезон звездных отпусков пожаловалась на угрызения совести: «Здесь так хорошо, что меня начинает мучить совесть. Может перестать публиковать солнце?» - подписала видео заката артистка.



Как рассказали журналисты «Версия Инфо», поклонники не приняли такую заботу о себе и попросили выкладывать ещё больше фотографий солнечной погоды: «Наоборот нужно больше тепла», «Снимай ещё, это наоборот согревает», «Лена, нам бы солнышка», - взмолились они в социальной сети. Поклонники говорят, что больше согреться им нечем: на улице мороз, а дома не у всех отапливаются хорошо.