Обвинённого в изнасиловании Шурыгиной заключили под домашний арест

Андрей Малахов в «Прямом эфире» рассказал о новом заключении Сергея Семёнова, который под браслетом будет находиться дома около полутора лет. Выходить на улицу ему запрещено после 10 часов вечера.

Уже год, обвинённый в изнасиловании Дианы Шурыгиной, Сергей Семёнов не был дома. В небольшом посёлке с населением всего в 5000 человек он провёл всю свою жизнь. Теперь ему предстоит пробыть там ещё минимум полтора года. Всё дело в том, что на него надели браслет, что было главным требованием освобождения Семёнова.

Из дома ему разрешено выходить на расстояние не более чем в 25 километров. При таких условиях, обвинённый в изнасиловании Шурыгиной вряд ли сможет найти благополучно работу. Учитывая, что посёлок небольшой, а вокруг один лес, то арест превратился в домашний. Сергей Семёнов уточнил, что он очень хотел приехать на съёмки очередного выпуска «Прямого эфира» с Андреем Малаховым, но не может этого теперь сделать. К нему после съёмок выехал Павел Пятницкий, который всячески поддерживает 22-летнего юношу, которому пришлось находиться в тюрьме год, а теперь полтора года он пробудет под домашним арестом.