Анонсировано предварительное слушание по делу о плагиате Киркорова

18 января анонсировали слушание по делу о предполагаемом плагиате Филиппом Киркоровым композиции "Шелковая нить". Об этом адвокат защиты Александр Добровинский объявил во время радиоэфира.

В октябре "Версия" сообщала: с российским поп-королём судится французский композитор Жильбер Синуэ. Он утверждает, что песня Филиппа Киркорова из альбома "Ой, мама, шика дам!" является плагиатом на "Helwa Ya Baladi", которая вошла в репертуар певицы Далиды. В связи с этим француз требует 15,5 миллионов рублей компенсации.

Правозащитник Филиппа Киркорова утверждает, что все песни из "Ой, мама, шика дам!" стали переработанными версиями заграничных песен. Среди прочего, на диске написано, что автором оригинального произведения является Жильбер Синуэ. По мнению адвоката, у композитора могли не договориться относительно разрешения или авторских отчислений. В этом случае иск должен быть адресован Российскому авторскому обществу.