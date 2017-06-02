На звезду «Стражей галактики» обрушились с травлей из-за мяса ягненка

На звезду фильма «Стражи галактики» Криса Пратта с травлей обрушились поклонники, которых разозлил его пост в Instagram c мясом ягненка. Он рассказал, что животное росло на ферме, о нем хорошо заботились, а его смерть была безболезненной, сравнив это с выключением телевизора.

Несколько дней на странице известного американского актера Криса Пратта разразился довольно крупный скандал в отношении одной из фотографий, которую он опубликовал. На обсуждаемом снимке было запечатлено сырое мясо ягненка, разрезанное на небольшие части и аккуратно запакованное. В комментариях к фото Пратт написал, что ягненок был выращен в хороших условиях, за них следили, лечили его и не давали ему антибиотики. Такими словами он хотел показать, что мясо очень хорошее. Актер понимал, что запись может кому-то не понравиться, и потому заранее попросил у таких людей прощения.

Тем не менее, это не подействовало, и на Криса Пратта обрушилась лавина критики. Пользователи сети недоумевали, как можно сравнить убийство ягненка с выключением бытовой техники. Они называли актера лицемером и желали ему провала карьеры.