Николай Соболев выступил с резкой критикой программы с Шурыгиной и Семёновым

Известный видеоблогер Николай Соболев выступил с резкой критикой выпуска программы Андрея Малахова «Прямой эфир» с участием Шурыгиной и Семёновым. По словам интернет-знаменитости, организаторы сделали шоу на пустом месте, как сообщает VladTime.

Николая Соболева пригласили на выпуск «Прямого эфира», когда он отдыхал в Шри-Ланке. Организаторы предполагали, что блогер выступит в защиту Сергея Семёнова. Однако Соболев не захотел этого делать, заявляя, что нет смысла обсуждать пустоту по телевидению.

Блогер прославился в 2017 году, критикуя Диану Шурыгину. Его приглашали в «Пусть говорят», а также он давал свои оценки происходящему в отдельных роликах. Однако «хайп» ведущих на бытовой истории с изнасилованием поразил Николая Соболева. По его словам, в дальнейшем Диана Шурыгина больше не будет участвовать в съёмках «Прямого эфира», потому что на Первом канале купили права на этот сюжет. Частично мнение Соболева подтверждается заявлением девушки в своём официальном паблике во «ВКонтакте», где знаменитость жаловалась на хамское отношение Андрея Малахова, который неожиданно совсем перестал её поддерживать.