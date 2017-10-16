Крисси Чэмберс засудила экс-бойфренда за порно с ней и сделала предложение подруге

Американская актриса Крисси Чэмберс смогла выиграть суд против своего бывшего парня, который слил на порносайты видео их секса. После этого Чэмберс сделала предложила своей подруги жениться на ней.

Как стало известно, бывший парень заснял свой секс с актрисой без ведома самой Чэмберс в 2009 году, когда ей было всего лишь 18 лет. По истечению нескольких лет пара рассталась, а парень опубликовал видео на порносайтах, при этом указав имя и возраст девушки. Суд приговорил британца к выплате большой суммы денег в качестве моральной компенсации. Также было принято решение передать права на видеоролики Чэмберс, чтобы она могла потребовать удалить их с порносайтов.

О победе и помолвке актриса рассказала на своей странице в соцсети. Она написала, что ей удалось выиграть дело о порно с ней и о том, что предложила самой невероятной девушке на свете жениться на ней.