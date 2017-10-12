Брижит Бардо заявила, что заявления актрис о домогательствах лицемерны

Популярная французская актриса и певица Брижит Бардо рассказала, что жалобы ее голливудских коллег-актрис на якобы попытки сексуального домогательства продюсеров жалкими. Как считает актриса, некоторые из подобных заявлений на деле выглядят просто смешными.

Как полагает Бардо, большинство актрис просто на всего флиртуют со своими продюсерами, ради получения заветной роли, а в итоге пытаются оправдать себя, заявляя о домогательствах. Актриса подчеркнула, что ей никогда не приходилось быть жертвой сексуальных посягательств, а комплименты, сделанные в ее адрес, находила для себя привлекательными.

Напомним, что ранее в защиту мужского пола от каких-либо обвинений выступила Катрин Денев, рассказавшая о том, что представители сильной половины человечества имеют право на то, чтобы оказывать дамам знаки внимания.