Вульгарный снимок Ольги Бузовой возмутил поклонников

Пользователи Сети были возмущены последним снимком Ольги Бузовой. Если с купальниками общественность готова мириться, то вульгарность простить не может.

Ольга Бузова каждый день публикует свои оголенные снимки с отдыха на Пхукете. Знаменитость меняет купальники, позиции и локации, чем ранее радовала своих поклонников, которые неустанно обсуждали прекрасную фигуру знаменитости. Однако последний снимок возмутил интернет-пользователей, которые назвали Бузову «вульгарной».

«Оля, раньше лучше была к сожалению. Была легкой, воздушной, прям девочкой! А сейчас как голодная бабища», «Оля, что ж ты как скелет, кушать нужно, ребра светятся», «Достала уже, свою попу показывать!», - писали под фото пользователи Сети.