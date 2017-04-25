Стас Костюшкин раздвинул ноги перед брутальным мужчиной

Сольный исполнитель Стас Костюшкин сел на шпагат при помощи персонального тренера. Свою растяжку он продемонстрировал на странице Instagram.

Певец, известный под псевдонимом А-dessa на снимке растянулся в шпагате и при этом дотягивается руками до собственных стоп, лежа грудью на полу. Специалист, помогающий ему усовершенствовать физическую форму, буквально стоит на его бедрах и давит на спину ладонями. Согласно описанию фотографии, Стас Костюшкин после Нового года решил восстановить свою способность садиться на шпагат. Он утверждает, что пока не нашел весомого мотива для такого поступка.

Подпискичи знаменитости похвалили достижения кумира и его стремление самосовершенствоваться. Они шутят, что вскоре Стас Костюшкин сможет продемонстрировать известные трюк Жан-Клода Ван Дама с грузовиками. Некоторые выразили искреннее восхищение способностями звезды.