Ульяновских курсантов пригласили на секс-тренинги после отчисления

Секс-тренер Лесли прокомментировал скандальный эротический ролик, который сняли курсанты Ульяновского института гражданской авиации. Он отметил, что если парней отчислят, то он позовет их на свои тренинги и научит искусству соблазнения, отчего они начнут зарабатывать больше, чем пилоты.

На своей странице в соцсети Лесли опубликовал видеообращение. Секс-тренер отметил, что если парней отчислят из института, он предложит им свои бесплатные тренинги, благодаря которым они смогут работать тренерами или получат такие проекты, благодаря которым смогут заработать не менее, чем получают пилоты.

Также Лесли признался в том, что сам является пилотом гражданской авиации, поэтому не считает позорным ролик, снятый ульяновскими курсантами. Он отметил, что считает позором реакцию руководства, а вовсе не ролик.

По словам секс-тренера, его курсы по соблазнению посещает много летчиков, и если парни решатся прийти к нему, то уже через год смогут работать секс-тренерами и зарабатывать большие деньги.