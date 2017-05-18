Тимати поделился первыми успехами дочери в серфинге

Рэпер Тимати поделился первыми успехами дочери Алисы в освоении серфинга. Такую запись он разместил в Instagram.

Алиса, которую три года назад исполнителю родила модель Алена Шишкова, получает много внимания со стороны звездного отца. Тимати, как известно журналистам издания VistaNews, нередко балует свое чадо и воплощает в жизнь различные её капризы.

Находясь на курортном острове Бали в Индонезии, музыкант позволил Алисе под собственным присмотром попробовать свои силы в серфинге. Задачу упрощает тот факт, что физическая форма девочки достаточно развитая благодаря занятиям гимнастикой и бальными танцами. Тимати запечатлел, как Алиса впервые самостоятельно отправилась в море на доске. "Прогресс," - отметил он.

Пользователи соцсети восхитились достижениями девочки и смелостью папы. Однако некоторые обратили внимания на экстремальный характер хобби и возможные неприятные последствия.