Бейонсе подарила новорожденной дочке Кардашьян браслет стоимостью в $20 тысяч

Звездные супруги-музыканты Бейонсе и Джей Зи подарили подарили паре Ким Кардашьян и Канье Уэсту, которые совсем недавно стали родителями уже в третий раз, браслет для их новорожденной дочки, который стоимостью в 20 тысяч долларов.

По данным издательства The Sun, преподнесенным сюрпризом стал бриллиантовый браслет с гравировкой - цифрой три. Стоимость ювелирного украшения от мастера Лоррейн Шварц составила 20 тысяч долларов. Из источников издательства, супружеская пара в восторге от такого подарка, так как Канье Уэст всегда воспринимал Джей Зи за старшего брата, а сама Бейонсе всегда для семьи была близкой подругой.

Известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст стали счастливыми родителями девочки. Третьего ребенка супругам выносила суррогатная мать. К такому решению пара пришла после того, как доктора запретили Кардашьян рожать еще одного ребенка из-за проблем со здоровьем.

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