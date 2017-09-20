Отец Шурыгиной задолжал Сбербанку крупную сумму

У отца Дианы Шурыгиной, которая прославилась на программе "Пусть говорят", Алексея Шурыгина накопилось много долгов в банке. 60 тысяч рублей мужчина задолжал Сбербанку, и еще штрафов на 30 тысяч он не оплатил в ГИБДД.

По данным правоохранительных органов, кредит у мужчины висит еще с начала прошлого года. Отмечается, что приставы не смогли забрать у мужчины долги, так как не обнаружили у него имущество, которое можно было бы выставить на торг. Исполнительный лист по его задолженностям вернули приставам и полицейским. Приставы руководствовались четвертым пунктом статьи 46 закона. В нем идет речь, что приставы прекращают работать, если им не удалось обнаружить имущество. У пристава есть еще три попытки для поисков имущества, но отмечается, что между каждой должно пройти не менее полугода. Если на третий раз им так и не удастся найти ничего ценного у Шурыгина им придется оставить его в покое.

Известно, что прошлом году в январе вышел выпуск шоу "Пусть говорят" о 17-летней Диане Шурыгиной, которая стала жертвой изнасилования весной в позапрошлом году. Как рассказывает сама девушка, изнасилование над ней произошло на дне рождения, которое она посетила со своей подругой, а именинником оказался ее насильник - 21-летний Сергей Семенов.