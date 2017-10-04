Барак Обама нежно поздравил супругу Мишель с днём рождения

Вчера, 17 января, на странице личного микроблога 44-го президента США Барака Обамы появилось нежное сообщение в адрес его жены. Под умилительной фотографией бывший американский лидер поздравлял жену с днем рождения.

Накануне бывший президент Соединенных Штатов Америки опубликовал в своем профиле Instagram милое сообщение, которым он поздравил свою супругу с праздником дня ее рождения. 17 января Мишель Обаме исполнилось 54 года. Ее муж Барак Обама решил сделать ей приятно и опубликовал в профиле фотохостинга красивое фото, где вместе с женой сидит в каком-то красивом месте и с любовью на нее смотрит. В комментариях к фото он написал, за что любит супругу и поблагодарил ее за долгие годы вместе.

Политик написал, что жена для него – лучший друг, с которым он никогда не хочет расставаться. Он указал на ее сильные стороны, в том числе перечислив ее упорство, силу и другие прекрасные качества. Многочисленные подписчики Обамы поддержали его слова и также поздравили его супругу.