Исполнитель Юрий Лоза сравнил рок-фестивали с мертворожденными детьми

Музыкант Юрий Лоза сказал, что рок-музыка как явление закончилось еще в 1980-м году, а российские рок-фестивали сравнил с мертворожденными детьми.

Таким своим мнением, касательно русской музыки Лоза поделился в прямом эфире радиостанции Baltkom в Латвии. Как он считает рок-музыка прекратила свое существование еще в 1980 году. "Рок музыка выросла на протестном начале. Однако к тому моменту протестное начало уже давно прошло"- прокомментировал Юрий.

Также русский артист также возмутился утверждению, что реп-культура стала приемником рок-музыки на постсоветском пространстве. С его слов, данное музыкальное направление не может иметь никакого отношения к протестным настроением в обществе, так оно отражает внутреннее состояние артиста.

Отмечено, что Всемирный день рок-группы каждый год отмечают 16 января. В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа. Клуб был оборудован в начале 1957 года в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны в индустриальном районе Ливерпуля.