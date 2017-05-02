Гитарист «Чайф» обвинил Шнурова во вредительстве русскому року

Гитарист из российской группы «Чайф» Владимир Бегунов накануне указал журналистам на того, кто вредит развитию отечественной рок-музыки. По его мнению, это делает шоу-мен Сергей Шнуров, сужая границы русского рока до рингтона на телефоне.

Участник рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов дал для журналистов небольшое интервью, в котором высказал свое мнение по поводу того, умирает ли русский рок. Во время беседы он назвал имя Сергей Шнурова и выразил свое негативное мнение по поводу его творчества. Так, Бегунов считает, что тот вредит развитию русского рока. По его мнению, из-за Шнурова люди думают, что такой жанр музыки – это просто забава, ведь его песни очень популярны.

Между тем, гитарист указал, что русскому року все же не грозит смерть. Такие умозаключения обсуждаются практически каждый год, однако Бегунов считает этого не произойдет, пока в России остаются хорошие музыканты.