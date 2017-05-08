Анна Бузова заработала свой первый миллион

На сестру Ольги Бузовой Анну в Instagram подписалось уже более миллиона человек. С этим событием её массово стали поздравлять поклонники в комментариях к публикациям.

Анна Бузова ушла на второй план, когда её старшая сестра Ольга стала петь. О звезде «Дом-2» стали массово говорить в СМИ, называя Анну лишь сестрой, а не отдельной знаменитостью, которая принимала участие в скандальной телестройке. Стоит отметить, что несмотря на все проблемы Анна Бузова смогла стать популярной в социальной сети Instagram.

Накануне на страницу девушки подписался миллионный пользователь, с чем её массово стали поздравлять в комментариях. В основном ей желали становиться более популярной, а также не забывать про подписчиков.