Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп может стать новым гитаристом группы Мэрилина Мэнсона. Об этом сам рок-певец рассказал на своей странице в соцсетях.

Стало известно о том, что Джонни Дэпп в скором времени может стать новым гитаристом группы Marilyn Manson. На своей странице в соцсети об этом рассказал сам Мэнсом, отметив, что это очень "круто". Стоит отметить, что прежний гитарист группы Твигги Рамирез покинул группу в связи с обвинениями в изнасиловании.

Напомним, что Джонни Депп и Мэрилин Мэнсон являются старыми друзьями. Ранее они уже записали совместный альбом под названием Born Villain.