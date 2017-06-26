Популярный певец и актёр Алексей Воробьёв закурил ради нового фильма. Артист выставил снимок в Instagram с сигаретой в руке, подчеркнув, что на самом деле такой привычки у него нет, и это только для кинопроб.

Однако многие поклонники не обратили внимание на подпись, раскритиковав Алексея Воробьёва за курение. Другие заинтересовались, в каком именно фильме будет играть актёр, начав гадать, российский это проект или американский, как сообщает «Версия Инфо». «Ты куришь, Лёха.

Я думал, что ты спортсмен. Я видел, как ты круто играешь футбол. Но не думал, что ты куришь» - написал один интернет-пользователь. Другие поинтересовались, есть ли у Воробьёва вообще вредные привычки. Например, позволяет ли себе актёр иногда спиртное. Что касается самого образа, то некоторым показалось, что Алексей Воробьёв в таком виде мог бы претендовать на роль криминального авторитета, вроде того, что был в «Крёстном отце».