Участники "Уральских пельменей" требуют у экс-директора 28 миллионов рублей

Актеры телешоу "Уральские пельмени" подали в суд на экс-директора коллектива Сергея Нетиевского и ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" о взыскании 28,3 миллионов рублей. Об этом сообщили в картотеке дел Арбитражного суда в Свердловской области.

Отмечено, что актеры просят не признавать одну из сделок с прошлым директором и вернуть им 28,3 миллиона рублей. Предварительно судебное заседание назначено на 30 января этого года.

Артисты также просили изъять имущество Нетиевского, включительно две квартиры, стоимость каждой из них достигает 16 миллионов рублей. В суде для удовлетворения данных требований основания не выявлено не было. Пресс-служба "Уральских пельменей" данную ситуацию комментировать отказалась.

Инцидент между артистами шоу и директором произошел еще в 2015 году. На тот момент Сергей Нетиевский ушел из шоу-программы. А в 2016 им был подан иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени", главой которого временно назначали Сергея Исаева, о признании недействительным решением общего собрания о лишении его директорского места. В Арбитражном суде Свердловской области лишили его должности поста директора шоу.

Нетиевский высказался, что он проделал сложный и большой продюсерский путь для того, чтобы превратить одноименную команду КВН в известный проект. Благодаря запущенному в 2009 году году артисты шоу-программы "Уральские пельмени" в год на телеэфире и гастролях зарабатывают около 150 миллионов рублей в один год и его уход актеры программы связали с воровством Нетиеского. Сам же директор назвал такое обвинение "черный пиар".