Алек Болдуин заступился за Вуди Аллена на фоне секс-скандала

Артист Алек Болбуин заступился за режиссера Вуди Алена из-за секс-скандала. В конце уходящего года начали набирать популярность обвинения в адрес голливудских звезд на тему их домогательств к коллегам.

За последние несколько месяцев десятки голливудских звезд были обвинены в сексуальных домогательствах и они просили прощения за сотрудничество с постановщиками и перечисляют свои заработанные гонорары за съемки в его кинофильмах на благотворительные акции. Причиной этого послужило то, что в СМИ и социальных сетях снова стали бурно говорить о выступлении приемной дочки режиссера Дилана Фэрроу в адрес Аллена. Болдун назвал обвинения от режиссера несправедливыми и отметил, что в отношении Аллена было проведено расследование, и никакие обвинения предъявлены не были. Также артист задал его интересующий вопрос, можно ли становиться на сторону жертв изнасилования и сексуальных домогательтв и вместе с этим верить в невинность Аллена.

Сам Болдун выразил мнение, что это вполне возможно. Ранее стало известно, что артистка и режиссер Грета Гервиг и актриса Мира Сорвино дали клятву никогда больше не сотрудничать совместно с Алленом.