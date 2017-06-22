Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина раскроют свои тайны шоу "Секрет на миллион"

За всю историю шоу «Секрет на миллион» впервые выходит эфир не с одним участником, как это было ранее, а главных героя будет двое.

В предстоящую субботу, 20 января, телезрители популярного канала НТВ смогут услышать откровения звездной пары – Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. Известные олимпийские чемпионы, готовы к тому, чтобы раскрыть свои сокровенные тайны, а также какой ценой им дались их карьерные успехи.

Отметим, что Ягудин рассказал в студии передачи не только, какой ценой ему далось олимпийское золото, но и поделился своим мнением о главном сопернике Евгении Плющенко, а также о женщине, которая стала для него второй матерью. Помимо этого, Алексей раскроет свои победы и на личном фронте. Но среди всех его дам сердца, покорить чемпиона смогла только Тотьмянина.

Подчеркнем, что Алексею Ягодину также придётся поделиться причинами, которые послужили для его ухода от Тотьмяниной к одной из солисток популярной группы «Фабрика» Саше Севастьяновой.