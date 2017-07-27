Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз‍ стали родителями

Знаменитая модель Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст в третий раз стали родителями. В этот раз они воспользовались услугами суррогатной матери, так как медики предупредили Кардашьян, что эта беременность могла бы навредить ее здоровью.

Известная актриса и фотомодель Ким Кардашьян сообщила своим подписчикам радостную новость: она стала матерью, а ее муж Канье Уэст отцом в третий раз. Об этом она сообщила в одной из соцсетей. Модель написала, что у них родилась здоровая и красивая девочка. Многих эта новость удивила, так как никто не замечал у Кардашьян беременный живот. Собственно, его и не было, так как супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

В своем обращении Ким Кардашьян поблагодарила всех, кто помогал ей для того, чтобы у нее родилась еще одна дочь. В частности, она выразила благодарность девушке, которая выносила их ребенка, а также медперсоналу, который следил за тем, как протекала беременность.