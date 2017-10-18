Вдова гитариста Eagles подала иск против клиники, в которой он лечился

Вдова гитариста Eagles подала иск против клиники, в которой лечился ее супруг. Она считает, что личный доктор, лечащий ее мужа, мог неправильно установить диагноз и лечить язвенный колит, что и привело к летальному исходу артиста.

Синди выразила мнение, что доктор гастроэнтеролог Стивен Ицкауиц, отнесся халатно к гитаристу, так как ему не удалось правильно установить диагноз и лечить язвенный колит, и рассказать о риске и побочном эффекте от лечения.

Отмечено, что Фрай находился в клинике под наблюдением доктора с 20 октября по начало ноября 2015 года. В иске отмечено, что перед кончиной гитарист перенес боли и душевные муки. Он скончался от осложнений от острого язвенного колита, пневмонии и ревматоидного артрита.

Напомним, один из основателей и гитарист известной американской рок-группы Eagles Гленн Фрай умер в январе 2016 года в возрасте 67 лет в Нью-Йорке.