Водитель Джигурды рассказал об ожиданиях артиста от суда по наследству‍

Личный водитель Никиты Джигурды поделился информацией относительно ожиданий российского артиста шоу-бизнеса от решения суда по поводу наследства его покойной подруги Людмилы Браташ. Заседание прошло сегодня в здании Мосгорсуда.

Личный водитель отечественного артиста Никиты Джигурды Евгений рассказал, на что тот расчитывает в отношении суда, который должен был состояться сегодня. Известно, что скончавшаяся Людмила Браташ завещала для Джигурды и его супруги многомиллионное состояние, однако в это не верит ее сестра. Она считает, что артист споил ее родственницу и заставил подписать бумаги. По этому поводу Джигурда уже подал на нее в суд, так как считает слова клеветой.

Водитель артиста говорит, что тот был полностью уверен в своей победе. Также вчера он подтвердил, что тот в обязательном порядке собирается на заседание, и эти слова подтвердились сегодня утром. Хоть и с опозданием, Никита Джигурда зашел в зал заседания и заявил о своей позиции.