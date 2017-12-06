Вокалистка из Владимира учит петь известных исполнителей

Накануне стало известно о вокалистке из Владимира Лилии Зобниной, которая учит петь известных исполнителей. В сети даже сохранились видео того, как она тренировала к выступлению на шоу "Голос" одного из финалистов.

Недавно в сети всплыло видео, которое удивило многих пользователей. На нем запечатлено, как почти никому не известная девушка из Владимира учит Тимофея Копылова правильно петь. Оказалось, что эта девушка - педагог, и в ее жизни неоднократно присутствовала практика с известными исполнителями. Представители СМИ по этому поводу взяли у нее небольшое интервью.

В ходе беседы Лилия Зобнина призналась, что работала не только с состоявшимися отечественными артистами, но также и с теми, кто приезжал к ней из-за рубежа. По ее словам, и она сама берет что-то от других, ведь у каждого свои секреты. Также она поделилась насчет Копылова, что тот тоже многому ее научил, в частности, писать музыку.