Умер режиссер «Полицейской академии» Хью Уилсон‍

Стало известно о смерти режиссера из США Хью Уилсона. Создатель "Полицейской академии" умер в Шарлотсвилле (штат Виргиния) на 75-м году жизни.

Отечественные СМИ со ссылкой на зарубежное издание Hollywood Reporter сообщают о кончине известного американского режиссера Хью Уилсона. Американец умер в возрасте 74 лет. Известно, что уже долгое время он серьезно болел. Когда произошло несчастье, рядом с ним находились его родные и друзья.

Наибольшую популярность обрели такие работы Уилсона, как "Полицейская академия", а также "Клуб первых жен".