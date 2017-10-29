16-летняя дочь Веры Брежневой уезжает жить в Калифорнию‍

Дочь известной певицы и актрисы Веры Брежневой 16-летняя Соня Киперман уезжает жить в Калифорнию. О переменах в своей жизни девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Дочь Веры Брежневой Соня Киперман уже стала совсем взрослой и готовится в поездке в Калифорнию. По ее девушки, для нее это билет в один конец и начало новой главы в ее жизни. В СМИ пишут о том, что Киперман собирается поступать в како-то из высших учебных заведений Калифорнии и стать известной на весь мир. Действительно, таким решением уже никого не удивить, ведь многие знаменитости смогли прославиться, когда уехали в США.

В комментариях к фотографиям, которые Соня Киперман несколько дней оставила на своей странице в фотохостинге, она написала, что 16 лет ее жизни в Украине были прекрасными, однако теперь ей пора начинать новую жизнь. Также она поблагодарила всех, кто был с ней все это врем и поддерживал, а также помог ей вырасти сильной личностью и хорошим человеком.