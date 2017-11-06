Сергей Шнуров поделился, как бросил курить

Известный артист Сергей Шнуров, на данный момент отдыхающий в Индонезии, похвастался своим поклонникам,что наконец-то смог бросить курить и теперь берет сигарету только для поддержания имиджа.

Очень многие поклонники скандально популярного представителя музыкальной группы "Ленинград" Сергея Шнурова обрадовались такому известию, узнав, что кумир наконец-то смог бросить плохую привычку. На своей страничке в соцсети он опубликовал фотоснимок, на котором запечатлена красота океана на Бали, где сейчас проводит свой отпуск, куря сигарету на пустом пляже.

К посту он оставил комментарий, что во время, пока он находился на Бали, он наконец-то понял, что курение - это вредная привычка, которая не приведет ни к чему хорошему, она только заковала его в свои объятия зависимости. Певец подчеркнул, что с этих пор будет брать сигарету только для поддержания своего брутального имиджа, и это очень повеселило поклонников.

В комментариях фанаты поздравили его с таким серьезным достижением и отметили, что сигарета правда стала неотъемлемым атрибутом в его образе. Ранее стало известно, что Шнуров порадовал фанатов фото в одном «восхитительном» носке.