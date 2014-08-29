Кира Найтли пожаловалась на изнасилования в современных фильмах

Знаменитая британская актриса Кира Найтли во время последнего интервью пожаловалась на частые изнасилования в фильмах. Она призналась, что именно поэтому перестала сниматься в фильмах, описывающих современное время.

По словам Киры Найтли, в последнее время в фильмах, которые описывают современное время, всегда существует женщина, которые насиловали или только изнасилуют. Ей кажется безвкусным то, как в фильмах изображают современных женщин, в то время как сценарии об известных женщинах всегда вдохновляли Найтли.

Актриса также отметила, что благодаря студиям Netflix и Amazon ситуация в киноиндустрии заметно улучшилась. Все чаще стали появляться фильмы о сильных женщинах. По словам Киры Найтли, в последнее время она неожиданно стала получать сценарии, в которых женщину не насилуют на первых пяти страницах, а также они не играют простые роли любящей подруги или жены.