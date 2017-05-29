Пышный бюст Алены Водонаевой не поместился в купальник

Экс-участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева еле вместила свои пышные формы в слишком маленький купальник, когда она позировала на пляже Бали. Телезвезда слегка прикрыла тело рыболовной сетью, купаясь в пене океана.

Отправляясь в очередное плавание, девушка надела совместный купальник с глубокими вырезами по бокам, из которого чуть не выпала слишком большая грудь Алены Водонаевой. Звезду запечатлели на берегу с черным вулканическим песком. Модель поделилась, что взяла немного необычного песка в гостиницу и маленькую часть Бали она отвезет с собой домой. Также она отметила, что не фанатка различных сувениров и практически не приобретает их, в отличие от многих других людей.

Так как даже самые милые фигурки потом стоят и пылятся, так что девушка придумала этому альтернативу в виде песка из другой страны. Для это нужно всего лишь найти красивую стеклянную баночку, чтобы сувенир радовал глаз на туалетном столике звезды, напоминая о медовом месяце.

Всего за несколько часов публикация девушки набрала больше 33 тысяч лайков. "Красивая фигура", "Нельзя быть такой красивой" и другие комментарии оставляли поклонники Алены Водонаевой. Недоброжелатели отметили, что фотоснимки очень обработаны. "И талия и грудь, и ноги - все отлично. А то до этого кошмар в журнале «Maxim» с Аленой был", - прокомментировали пользователи.

Ранее стало известно, что фанаты раскритиковали обвисшие формы Алены Водонаевой.