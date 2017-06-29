Юрий Лоза негативно высказался о скончавшейся солистке The Cranberries‍

Музыкант Юрий Лоза негативно высказался о бэнде The Cranberries , а также его солистке Долорес О'Риордан, которая умерла несколько дней назад. Ее бездыханное тело нашли в одном из отеле Лондона, куда знаменитость приехала по работе.

Вокалист Юрий Лоза высказался в сторону умершей солистки Долорес О'Риордан, а также музыкальной группы, в оторой она состояла. По мнению певца, эта группа просто не могла нравиться россиянам. Он аргументирует это тем, что группа собирала вместе ирландцев, чей менталитет кардинально отличается от славянского. Лоза говорит, что такая музыка "не греет душу", а популярность группа получила только благодаря раскрутке. По его словам, через какое-то время никто и не вспомнит, что она существовала.

О смерти певицы стало известно несколько дней назад, когда ее мертвой нашли в одном из отелей Лондона. Пока что причина ее смерти не разглашется под предлогом того, что точная информация отсутствует.