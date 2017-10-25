Вдова Дмитрия Марьянова поделилась как пережила потерю супруга

Ксения Бик, вдова артиста Дмитрия Марьянова, впервые за долгое время после потери супруга заговорила с журналистами. Она поделилась, как нашла в себе силы продолжать жить и не умерла от горя.

Российский артист ушел из жизни 15 октября прошлого года при очень странных обстоятельствах от разрыва тромба. Несколько последних дней актер провел в клинике. По сей день результат расследования не было озвучено. Ксения Бик до сих пор не может прийти в себя после потери близкого человека. Близкие очень переживают за нее, ведь она осталась в столице совсем одна с маленькой дочерью без какой-либо поддержки.

Сейчас она является главным свидетелем в деле по факту кончины Дмитрия, и из-за этого не может уехать из Москвы к родным в Харьков. К счастью, Ксения смогла найти себе работу психолога в агентстве города, и также принимает участие в благотворительном проекте "Разреши себе".

Женщина призналась, что депрессия чуть не стоила ей жизни, так как первое время у нее были просто жуткие мысли, однако она смогла пережить горе, вспомнив слова одной из своих клиенток. 17-летняя модель упала с лошади и на всю жизнь осталась прикована к инвалидной коляске, но девушка прокомментировала - "Зато меня теперь будут носить на руках".

Вдова Дмитрия выучилась на психолога. Однако ради любимого она оставила престижную работу и переехала в столицу России для того, чтобы воспитывать общую дочку Анфису.