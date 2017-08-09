Дочь теннисиста Кафельникова встречается с рэпером Фараоном

Дочка бывшего теннисиста Евгения Кафельникова поделилась отношениями с репером Фараоном и о сложном общении с отцом. Она рассказала, что когда начала общаться с репером, друзья отца очень плохо отнеслись к их отношениям.

Они ей внушали, что он плохой, много матерится и его песни про наркотики. Девушка не могла понять, как можно судить о человеке, не зная его лично. Кафельникова поделилась, что при ней Фараон никогда не матерился, и она не видела его употребляющим. Однако сама принимала наркотические вещества втайне от избранника.

Однажды отец поставил девушку перед выбором - он или возлюбленный. И тогда девушка собрала все свои вещи и уехала к Глебу. Кафельников заблокировал все карточки девушки и забрал личного водителя. Она признается, что около трех недель девушка жила в эйфории и о наркотиках даже не думала. На светской вечеринке, которую девушка посетила, она встретила Аркадия Новикова и его супругу. Девушка отправила смс Никите, что видела его родителей, но, к сожалению, ее увидел Глеб.

После скандала он попросил девушку переехать к маме. После расставания она поняла, что не может это пережить. "Боль ломала меня, а употребить было нечего. Я зашла в ванную комнату и начала резать руку до кости, дальше помню отрывками: скорая, родители Глеба, доктора, мне зашивают раны без наркоза, а я получаю удовольствие", - процитировала Кафельникова.

Когда отношения наладить с молодым человеком не удалось, девушка начала принимать наркотики ежедневно, после чего у девушки случилась передозировка, на тот момент она находилась без мобильного телефона в Патрики. Она добралась до торгового центра и попросила прохожих вызвать ей такси. Позже она очнулась у себя дома с капельницей в руке. Тогда ее еле откачали, изо рта шла пена.