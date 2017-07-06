59-летняя Шэрон Стоун рассмеялась после вопроса о домогательствах

59-летняя американская актриса Шэрон Стоун рассмеялась после вопроса о сексуальных домогательствах. Об этом звезда «Основного инстинкта» рассказала телевизионщикам.

Недавно взяли небольшое интервью с секс-символом 1980-х годов Шэрон Стоун. Актриса оказалась среди тех персон американского шоу-бизнеса, которые организовали акцию протеста на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» против насилия над женщинами.

Журналисты поинтересовались у 59-летней знаменитости насчет того, не приходилось ли ей становиться жертвой сексуальных домогательствах при съемках фильмов. На что Стоун красноречиво рассмеялась и сказала, что за сорок лет своей профессиональной карьеры она повидала все. В молодые годы актриса приехала покорять Лос-Анджелес без каких-либо защитников.

Напомним, что несколько лет назад артистка перенесла инсульт и была на грани смерти. Шэрон пришлось заново восстанавливаться. Она не могла говорить и ходить.