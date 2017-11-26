Актер Хью Джекман взобрался на стену салона часов
Знаменитый голливудский актер Хью Джекман взобрался на стену салона часов. Об этом рассказали западные издания.
Известная марка производителя часов Montblanc представила на международной престижной выставке свою новую разработку, сделанную в винтажном стиле. Он сегодня набирает особую популярность, а стоимость таких часовых механизмов может достигать умопомрачительных сумм.
На презентации нового товара присутствовали лица компании, в том числе знаменитый исполнитель роли Росомахи в одноименной голливудской киноленте Хью Джекман, а также гостья из Монако Шарлотта Казираги и известный спортсмен-покоритель горных вершин Кентон Кул.
Сообщается, что возле стенда Montblanс на салоне в швейцарской Женеве, был установлен фрагмент настенного тренажера для скалолазов. На него для оригинальной фотосессии и привлечения внимания потенциальных покупателей взобрался Хью Джекман, продемонстрировав не только свой актерский талант, но идеальную физическую подготовку.