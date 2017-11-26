Знаменитый голливудский актер Хью Джекман взобрался на стену салона‍ часов. Об этом рассказали западные издания.

Известная марка производителя часов Montblanc представила на международной престижной выставке свою новую разработку, сделанную в винтажном стиле. Он сегодня набирает особую популярность, а стоимость таких часовых механизмов может достигать умопомрачительных сумм.

На презентации нового товара присутствовали лица компании, в том числе знаменитый исполнитель роли Росомахи в одноименной голливудской киноленте Хью Джекман, а также гостья из Монако Шарлотта Казираги и известный спортсмен-покоритель горных вершин Кентон Кул.

Сообщается, что возле стенда Montblanс на салоне в швейцарской Женеве, был установлен фрагмент настенного тренажера для скалолазов. На него для оригинальной фотосессии и привлечения внимания потенциальных покупателей взобрался Хью Джекман, продемонстрировав не только свой актерский талант, но идеальную физическую подготовку.